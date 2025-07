Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis: E-Scooter-Fahrer übersehen

Schwetzingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwoch fuhr ein 31-Jähriger mit einem Nissan auf der Südtangente in Richtung Scheffelstraße. Beim Einfahren in den Kreisverkehr um kurz nach 19:30 Uhr übersah er einen 18-Jährigen, der mit einem E-Scooter bereits im Kreisverkehr unterwegs war. Durch die nachfolgende Kollision der beiden Fahrzeuge stürzte der 18-Jährige zu Boden und verletzte sich leicht. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch unklar. Der 31-jährige Unfallverursacher muss sich nun unter anderem wegen fahrlässige Körperverletzung beantworten.

