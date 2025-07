Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Neckargemünd/Rhein-Neckar-Kreis: Pkw fährt gegen Ampelmast - PM Nr. 2

Neckargemünd/RNK (ots)

Wie bereits berichtet, ereignete sich gegen 17:45 Uhr ein Verkehrsunfall im Bereich der Bammentaler Straße in Neckargemünd. Nach ersten Erkenntnissen befuhr die 59-jährige Fahrerin eines Pkw VW die B45 in Richtung Kleingemünd. Aus noch ungeklärter Ursache überfuhr sie eine Verkehrsinsel der Kreuzung Bammentaler Straße / Karl-Landsteiner-Straße, kollidierte dort mit dem Mast einer Fußgängerampel und prallte im Anschluss im Kreuzungsbereich gegen einen Pkw Renault. Der Ampelmast wurde vollständig aus der Verankerung gerissen und blieb auf der Fahrbahn liegen. Die 59-Jährige wurde vor Ort durch den Rettungsdienst betreut. Der 54-jährige Fahrer des Renault blieb unverletzt. Am Pkw VW entstand ein Sachschaden in Höhe von 18.000EUR, am Pkw Renault ca. 1200EUR. Der entstandene Sachschaden am Ampelmast ist noch nicht bekannt. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen, die auch ein mögliches Bremsversagen am Pkw VW zum Gegenstand haben. Während der Unfallaufnahme konnte der Verkehr an der Unfallstelle vorbeigeleitet werden.

