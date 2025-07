Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Landkreis Ravensburg

Landkreis Ravensburg (ots)

Ravensburg

Dachstuhl in Brand

In der Kemmerlanger Straße in Oberhofen ist am frühen Montagmorgen der Dachstuhl eines Wohnhauses in Brand geraten. Offenbar war es gegen 5 Uhr in einem Kabelschacht in einer Wohnung des Hauses zu dem Feuer gekommen. Durch den entstehenden Rauchgeruch wurde der 55 Jahre alte Bewohner geweckt. Dieser versuchte erst erfolglos, mit einem Feuerlöscher den Brand zu bekämpfen, und verständigte dann die Feuerwehr, bevor er sowie ein weiterer Bewohner das Haus verließen. Die alarmierten Wehrleute brachten das Feuer, das sich inzwischen auf den gesamten Dachstuhl ausgebreitet und zu einem Vollbrand entwickelt hatte, unter Kontrolle. Der 55-Jährige wurde wegen Atemwegsbeschwerden durch den eingeatmeten Rauch von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Vorsorglich mussten kurzfristig auch einige Anwohner ihre Häuser verlassen, da anfangs ein Übergreifen der Flammen auf andere Gebäude nicht ausgeschlossen werden konnte. Die Feuerwehr ist aktuell noch mit Nachlöscharbeiten an dem Haus beschäftigt. Der entstandene Schaden wird sich einer ersten Schätzung zufolge auf rund 250.000 Euro belaufen. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache sind derzeit noch im Gange und werden durch das Polizeirevier Ravensburg geführt.

Bad Waldsee

Stromkasten umgefahren - Zeugen gesucht

Ein Fahrzeuglenker hat am Sonntagnachmittag im Falkenweg einen Stromverteilerkasten umgefahren und im Anschluss das Weite gesucht, ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern. Der Unbekannte befuhr nach bisherigen Erkenntnissen wohl zwischen 16 und 18 Uhr die Eschlestraße und kam beim Abbiegen in den Falkenweg zu weit nach rechts. Dabei prallte er so heftig gegen den Stromverteiler, dass an diesem ein erheblicher Schaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstand. Ohne sich darum oder um die freiliegende Verkabelung zu kümmern, fuhr der Verursacher, der mutmaßlich mit einem schwarzen Fahrzeug unterwegs gewesen sein dürfte, davon. Personen, die Hinweise zu dem Unfall geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Bad Waldsee

Gestohlener Motorroller in Steinach aufgefunden - Polizei ermittelt

Ein Motorroller der Marke Aprilia, der am vergangenen Wochenende aus einer Tiefgarage in der Eschlestraße entwendet wurde, ist mittlerweile im Bad Waldseer Ortsteil Steinach aufgefunden worden. Trotz Lenkradschloss gelang es dem oder den unbekannten Tätern, das Fahrzeug zu stehlen. Der Roller wurde von der Polizei sichergestellt. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Tat sowie zur Täterschaft dauern an. Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bad Waldsee unter Tel. 07524 / 4043-0 zu melden.

Berg

Einbrecher in Gemeinde unterwegs

In mehrere Wohnhäuser im Gemeindegebiet wurde in der Nacht von Samstag auf Sonntag eingebrochen. Der Täter nutzte dabei jeweils gekippte Fenster, über die er in die in Gebäude gelangte. Bislang wurden der Polizei drei Einbrüche in Wohnhäuser der Teilorte Goldehub, Oberbelzenhofen und Atzenhofen gemeldet. Der Täter durchsuchte in allen Gebäuden Schränke und Schubladen, bevor er sie über die Haustür wieder verließ. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist nicht bekannt, ob er auch Beute gemacht hat. Das Polizeirevier Weingarten geht derzeit von einem Zusammenhang der Taten aus. Beim Einbruch in das Wohnhaus in Atzenhofen am frühen Sonntagmorgen gegen 4.45 Uhr wurde der Dieb von einer Bewohnerin auf frischer Tat ertappt, ihm gelang jedoch die Flucht. Er wird als vermutlich männlich und maskiert beschrieben. Er hatte zudem offenbar seinen Wagen in der Nähe des Hauses geparkt, den er zu seiner anschließenden Flucht nutzte. Personen, die sachdienliche Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 0751/803-6666 beim Polizeirevier Weingarten zu melden.

Leutkirch

Kollision beim Abbiegen

Rund 20.000 Euro Gesamtsachschaden ist die Bilanz eines Unfalls am Sonntag kurz nach 16 Uhr in der Straße "Zollhaus". Ein 30-jähriger Peugeot-Fahrer übersah beim Linksabbiegen den Volkswagen einer ordnungsgemäß entgegenkommenden 44-Jährigen, wodurch beide Fahrzeuge kollidierten. Die 44-Jährige sowie weitere drei Insassen des VW wurden vorsorglich zur weiteren Abklärung in eine Klinik gebracht. Verletzungen gab es nach bisherigem Stand keine. Beide Fahrzeuge, die nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit waren, mussten abgeschleppt werden.

Vogt

Auto von Fahrbahn abgekommen

Am Sonntagabend kurz vor 23.30 Uhr ist eine 36-jährige Renault-Fahrerin zwischen Heißen und Letze in Richtung Vogt von der Fahrbahn abgekommen und auf einem Acker zum Stehen geblieben. Dafür mitursächlich war mutmaßlich, dass die 36-Jährige unter Alkoholeinfluss stand, da die Polizeibeamten durch einen Alkoholvortest bei der Frau einen Wert von rund 2,8 Promille feststellten. Aus diesem Grund musste sie sich anschließend eine Blutprobe entnehmen lassen. Der Führerschein der Renault-Lenkerin wurde von den Beamten beschlagnahmt. Sachschaden entstand nach jetzigem Stand weder am Pkw noch an dem Feld.

Wangen

Zwei Fahrräder gestohlen

In unmittelbarer Nähe zum Festgelände des Kinderfestes haben unbekannte Täter am Sonntag zwischen 18 Uhr und 23 Uhr zwei Fahrräder entwendet. Sowohl ein neuwertiges Herrenrad als auch ein neues Pedelec-Mountainbike, welche an den Fahrradständern in der Jahnstraße abgestellt waren, wurden gestohlen. Personen, die sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07522/984-0 beim Polizeirevier Wangen zu melden.

Wangen

Kleiner Brand in Klinikküche

Am Sonntagabend gegen 17.30 Uhr hat es in der Küche einer Fachklinik in der Straße "Am Vogelherd" im Deckenbereich leicht gebrannt. Starker Plastikgeruch und leichter Rauchnebel führten zur Alarmierung der Feuerwehr. Die Flammen erloschen noch vor deren Eingreifen von selbst. Mutmaßlich könnte ein technischer Defekt an der Deckenleuchte ursächlich für den Brand gewesen sein. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Personen wurden durch den Brand keine verletzt.

