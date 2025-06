Polizei Paderborn

POL-PB: Raub mit verletzter 72-Jähriger - Polizei ermittelt drei tatverdächtige Jugendliche

Salzkotten (ots)

(mh) Nach einem Raub gegen eine 72-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Supermarktes an der Geseker Straße in Salzkotten hat die Polizei am Mittwochvormittag, 04. Juni, zwei männliche Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren als Tatverdächtige gestellt. Ebenso konnte ein zunächst flüchtiger 15-jähriger Jugendlicher als weiterer Tatverdächtiger ermittelt werden.

Die Frau hatte den Supermarkt gegen 10.10 Uhr verlassen. Plötzlich merkte sie, wie jemand heftig an ihrer Handtasche riss, welche sie über den Gurt auf ihrer Schulter trug. Beim Versuch, die Tasche festzuhalten, verletzt sich die Frau an der Hand und ließ daraufhin los. Der Täter und zwei weitere Personen flüchteten im Anschluss in Richtung des Bahnhofs. Nach mehreren Zeugenhinweisen konnte die Einsatzkräfte zwei Jugendliche im Alter von 13 und 14 Jahren, auf welche die Zeugenbeschreibungen passten, an der Unterführung zur Verner Straße stellen. Teile der Beute und die Handtasche befanden sich noch vor Ort. Die Polizei stellte das Diebesgut sicher und brachte die beiden Jugendlichen zur Polizeiwache nach Paderborn. Nach Feststellung der Personalien wurden sie an ihre Erziehungsberechtigten übergeben. Ein dritter tatverdächtiger Jugendlicher im Alter von 15 Jahren konnten ebenfalls ermittelt werden. Die 72-jährige Frau kam per Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Salzkotten.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell