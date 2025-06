Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Kellerräume - Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Paderborn (ots)

(mh) Die Polizei hat am frühen Donnerstagmorgen, 05. Juni, einen 27-Jährigen vorläufig festgenommen. Der Mann steht im Verdacht, zuvor in mehrere Kellerräume in einem Mehrfamilienhaus an der Benhauser Straße in Paderborn eingebrochen zu sein.

Ein Zeuge hatte sich gegen 03.15 Uhr bei der Polizei gemeldet, da er ein verdächtiges Licht im Kellerbereich des Hauses wahrgenommen hatte. Die Beamten entdeckten den 27-Jährigen, als sich dieser gerade an einer Tür zu einem Abstellraum zu schaffen machte. Vor Ort stellte die Polizei zudem fest, dass bereits zwei weitere Türen gewaltsam geöffnet worden waren. Die Einsatzkräfte nahmen den Mann vorläufig fest. Einen Rucksack, in dem diverse Werkzeuge, Taschenlampen und Fahrradcomputer sowie Ladegeräte für Pedelecs gefunden wurden, stellte die Polizei sicher. Des Weiteren hatte der Tatverdächtige eine geringe Menge Drogen bei sich.

