Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Unfall fordert 3 leicht verletzt Personen

Willich (ots)

Am Samstag, gegen 16:40 Uhr, kam es in der Düsseldorfer Straße in Willich zu einem Unfall. Ein 67-Jähriger aus Willich fuhr mit seinem Krad in der Düsseldorfer Straße in Richtung Streithöfe Willich. Als Sozius hatte er eine 69-jährige Willicherin bei sich. Er beabsichtigte, nach links in die Straße Alperheide abzubiegen. In diesem Moment überholte ihn ein 65-Jähriger aus Bochum von links, der ebenfalls mit einem Krad unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem alle Unfallbeteiligten leicht verletzt wurden. /jk (244)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Viersen, übermittelt durch news aktuell