Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Junger Schwalmtaler versucht, sich einer Kontrolle zu entziehen, und verursacht einen Unfall

Viersen-Dülken (ots)

Am Samstagabend gegen 20:20 Uhr entdeckte ein Einsatzteam der Polizei in der Sankt-Michael-Straße in Waldniel ein Kleinkraftrad ohne gültiges Kennzeichen, das in Richtung Amerner Straße weiterfuhr. Auf dem Fahrzeug befanden sich der Fahrer sowie eine junge Frau ohne Helm. Die Polizei wollte den Fahrer anhalten, doch dieser missachtete alle Anhaltesignale und beschleunigte auf teilweise 90 km/h. Später bog er vom Amerner Weg nach rechts in den Feldweg Hochfeld ein. Dort verlor er aufgrund eines Fahrfehlers in einem Waldstück die Kontrolle, woraufhin das Kleinkraftrad nach rechts von der Fahrbahn abkam und verunfallte. Zunächst versuchte der Fahrer zu flüchten, während seine Begleitung am Unfallort verblieb. Eine Beamtin konnte ihn jedoch in der Nähe stellen. Es handelte sich um einen 16-jährigen Schwalmtaler, der nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Seine Begleitung, ebenfalls 16 Jahre alt, stammt aus Niederkrüchten. Beide blieben unverletzt. Ein freiwillig durchgeführter Drogentest beim Fahrer verlief positiv. Der junge Schwalmtaler muss sich nun unter anderem wegen Fahrens ohne gültige Fahrerlaubnis, Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz, des verbotenen Kraftfahrzeugrennens und Fahrens unter Betäubungsmitteln verantworten. /jk (242)

