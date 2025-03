Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Brüggen: Motorradfahrer bei Alleinunfall schwer verletzt

Brüggen (ots)

Am heutigen Sonntag gegen 17:45 Uhr befuhr ein 27jähriger Motorradfahrer aus Viersen den Westring in Brüggen. Als Mitfahrerin befand sich eine 23jährige Niederländerin auf dem Motorrad. Aus bislang ungeklärter Ursache hat der Fahrer ohne Beteiligung anderer Verkehrsteilnehmer offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug verloren und stürzte zu Boden. Während die Beifahrerin unverletzt blieb, wurde der Fahrer nach notärztlicher Versorgung vor Ort schwer verletzt einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Das Motorrad wurde abgeschleppt. Die Fahrbahn musste nach ausgelaufenen Betriebsmitteln gereinigt werden, so dass es zu Verkehrsstörungen kam. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Viersen unter der 02162-377-0 zu melden. (240)

