Polizei Paderborn

POL-PB: Sicher.mobil.leben - Kinder im Blick - Ergebnisse der Verkehrskontrollen

Kreis Paderborn (ots)

(CK) - Am Dienstag, 03.06., fand die länderübergreifende Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben" statt, die seit 2018 jährlich unter einem wechselnden Themenschwerpunkt von den Polizeien der Bundesländer durchgeführt wird. Ziel ist dabei, die Verkehrssicherheit für alle Verkehrsteilnehmenden zu erhöhen. In diesem Jahr lag der Fokus auf den Gefahren für Kinder im Straßenverkehr und die Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer. Deshalb lautete das diesjährige Motto "Kinder im Blick".

Die Paderborner Polizei führte am Dienstag kreisweit, insbesondere an Schulen, Kindergärten und auf den Wegen dorthin, verstärkte repressive und präventive Verkehrskontrollen durch. Die Beamten kontrollierte in den Vormittagsstunden zu Schul- und KiTa-Beginn an 24 Örtlichkeiten. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 112 Verstöße fest, darunter 88 Geschwindigkeitsverstöße. Neun Mal waren Fahrzeugführende oder Mitfahrende nicht angeschnallt, drei Mal nutzen Rad- oder PKW-Fahrende das Handy während der Fahrt. Drei Verstöße von oder gegenüber Radfahrenden wurden erfasst und neun weitere Vergehen protokolliert.

Während der Bezirksdienst sein Hauptaugenmerk auf das unmittelbare Umfeld der Schulen und Kindergärten legte, führte der Verkehrsdienst mit Einsatzkräften der Wache Paderborn Geschwindigkeitskontrollen vor Schulen und Kindergärten durch. Der Wagen eines Pflegedienstes wurde mit 70, statt der erlaubten 30 Stundenkilometer an einer Hövelhofer Schule gemessen, was einen Monat Fahrverbot nach sich zieht. Damit muss auch ein Opelfahrer rechnen, der an derselben Stelle mit 66 Stundenkilometern unterwegs war.

Auch die Verkehrssicherheitsberatung der Paderborner Polizei war an der Verkehrsicherheitsaktion beteiligt und führte sechs Veranstaltungen durch.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell