Polizei Paderborn

POL-PB: 21-Jähriger leistet sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Paderborn-Elsen (ots)

(mh) Ein 21-Jähriger hat sich in der Nacht von Dienstag, 03. Juni, auf Mittwoch, 04. Juni, in Paderborn-Elsen eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei geliefert. Verletzt wurde glücklicherweise niemand.

Einer Polizeistreife kam gegen 23.55 Uhr auf dem Bohlenweg ein VW Polo entgegen. Die Beamten wendeten ihr Fahrzeug bei eingeschaltetem Blaulicht und gaben Anhaltesignale. Der Fahrer des Polos beschleunigte daraufhin deutlich. Er fuhr in die Sander Straße und bog in die Bernhard-Sinne-Straße ab. Von dort aus raste er weiter über die Gesselner Straße und über die Hölternstraße in ein angrenzendes Wohngebiet. Trotz Baustellen, verkehrsberuhigter Bereiche und Engstellen durch am Fahrbahnrand abgestellte Fahrzeuge behielt der Fahrer seine hohe Geschwindigkeit bei. Auf der Straße Bühlenholz verloren die Polizeibeamten zunächst den Sichtkontakt zu dem Polo. Ein Zeuge gab schließlich den Hinweis, dass das Fahrzeug an der Stichstraße Eichenwäldchen vor einem Carport abgestellt worden sei.

Der Fahrer, der dort nicht wohnhaft ist, war nicht mehr vor Ort. Bei einer Nahfandung konnte der 21-Jährige schließlich an der Josefstraße angetroffen werden. Da der Verdacht des Drogenkonsums bestand wurde dem Mann auf der Polizeiwache Paderborn eine Blutprobe entnommen. Auf den Fahrer kommt nun eine Anzeige wegen eines verbotenen Kfz-Rennens zu.

Original-Content von: Polizei Paderborn, übermittelt durch news aktuell