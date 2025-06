Polizei Paderborn

POL-PB: Einbruch in Bekleidungsgeschäft

Bad Lippspringe (ots)

(ivdh) Unbekannte brachen im Zeitraum von Dienstag, 03. Juni, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, 04. Juni, 05:20 Uhr, in ein Bekleidungsgeschäft an der Detmolder Straße in Bad Lippspringe ein. Die Polizei sucht Zeugen.

Der oder die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt durch die Eingangstür, brachen einen Tresor im Aufenthaltsraum auf und flohen in unbekannte Richtung.

Die Polizei sucht Zeugen. Wer verdächtige Personen oder Fahrzeuge zur Tatzeit an der Örtlichkeit wahrgenommen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 05251 306-0 zu melden.

