Polizei Paderborn

POL-PB: Technischer Defekt für Brand verantwortlich

Salzkotten-Upsprunge (ots)

(mh) Der Brand an einem Mehrfamilienhaus an der Straße "Im Knick" in Salzkotten-Upsprunge ist in der Nacht des 29. Mai wahrscheinlich durch einen technischen Defekt in der Elektrik einer angrenzenden Garage ausgelöst worden. Das ergaben die Untersuchungen der Brandermittler.

Ein Bewohner hatte an dem Donnerstag gegen 00.45 Uhr Brandgeruch wahrgenommen und das Feuer an dem Garagendach entdeckt. Die Flammen hatten bereits auf den Dachstuhl des Mehrfamilienhauses übergegriffen. Der Mann informierte die weiteren Bewohner, so dass alle das Haus unverletzt verlassen konnten, und alarmierte die Feuerwehr. Diese konnte den Brand schließlich löschen. Der Gesamtschaden liegt im mittleren sechsstelligen Bereich.

