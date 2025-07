Polizeipräsidium Ravensburg

PP Ravensburg: Meldungen aus dem Bodenseekreis

Bodenseekreis (ots)

Bodenseekreis

Falsche Polizeibeamte am Telefon

Nachdem am Wochenende mehrere Personen erneut von Telefonbetrügern belästigt wurden, ermittelt die Polizei und warnt. Die Anrufer gaben sich als Beamte der Kriminalpolizei aus und teilten in der altbekannten Masche mit, dass es in der Nachbarschaft zu Überfällen oder Einbrüchen gekommen sei. Man habe im Rahmen der Ermittlungen eine Liste mit potentiellen Einbruchszielen aufgefunden. In diesem Zusammenhang fragten die angeblichen Polizisten nach Wertsachen sowie Bargeld und boten an, dieses sicher zu verwahren. Die Angerufenen erkannten den Betrug und legten rechtzeitig auf, sodass kein finanzieller Schaden entstand. Die Polizei rät in dieser Sache dazu, sich durch die geschickte Gesprächsführung der Betrüger nicht verunsichern zu lassen, sondern umgehend aufzulegen. Informationen zu dieser und weiteren Maschen der Telefonbetrüger finden Sie im Internet auf der Seite der polizeilichen Kriminalprävention unter https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/ .

Überlingen

Auto zerkratzt

Ein Unbekannter hat zwischen Freitagabend und Samstag einen in der Nußdorfer Straße geparkten Wagen rundherum mutwillig zerkratzt. Mit einem spitzen Gegenstand richtete der Täter rund 3.000 Euro Sachschaden an. Die Polizei Überlingen ermittelt in dieser Sache und nimmt sachdienliche Hinweise etwaiger Zeugen unter Tel. 07551/804-0 entgegen.

Überlingen

Graffiti geschmiert

Unbekannte haben zwischen Samstagabend und Sonntagmorgen in der Hafenstraße / Am Mantelhafen mehrere Graffiti gesprüht und dabei Sachschaden angerichtet. Der oder die Täter besprühten eine Bushaltestelle, eine Straßenlaterne und einen Bordstein teilweise großflächig mit Farbe. Nun ermittelt die Polizei Überlingen und bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu tatverdächtigen Personen geben können, sich unter Tel. 07551/804-0 zu melden.

Meersburg

Unfallbeteiligter ohne gültige Fahrerlaubnis unterwegs

Nach einem Parkrempler am Sonntagvormittag in der Straße Lichtenwiesen muss ein 38-jähriger Autofahrer mit Konsequenzen rechnen. Beim rückwärts Ausparken war es zum Zusammenstoß mit einem herannahenden Auto gekommen, bei dem an beiden Pkw jeweils mehrere hundert Euro Sachschaden entstand. Bei der Unfallaufnahme ergab sich der Verdacht, dass der 38-Jährige keine gültige Fahrerlaubnis beistz. Darüber hinaus stellten die Polizisten fest, dass die Reifen des Wagens erhebliche Mängel aufwiesen. Die Polizisten beschlagnahmten den ausländischen Führerschein des Mannes und untersagten die Weiterfahrt. Dem 38-Jährigen droht nun unter anderem eine Anzeige wegen des unerlaubten Fahrens.

