Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Einbruch, Widerstand und Unfallflucht

Aalen (ots)

Schwäbisch Hall: Einbruch in Wohnhaus

Am Donnerstag zwischen 09:50 Uhr und 19 Uhr verschaffte sich ein Einbrecher gewaltsam Zugang zu einem Wohnhaus in der Willy-Brandt-Allee. Dort entwendete er aus zwei Wohnungen diversen Schmuck in noch unbekannter Höhe. Das Polizeirevier Schwäbisch Hall hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0791 4000 um Hinweise zum noch unbekannten Dieb.

Rosengarten: Widerstand gegen Polizeibeamte

Dem Polizeirevier Schwäbisch Hall wurde am Donnerstagabend gegen 22:30 Uhr gemeldet, dass ein Mann im Kornweg in seiner Wohnung randalieren würde. Beim Eintreffen der Beamten warf der Mann Blumentöpfe aus seinem Fenster. Da sich der Mann auch durch die Beamten nicht beruhigen ließ, wurde er in Gewahrsam genommen. Hiergegen leistete der 51-Jährige Widerstand. Gegen ihn wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Untermünkheim: Streifunfall mit Unfallflucht

Zwischen den Anschlussstellen Kupferzell und Schwäbisch Hall auf der A6 scherte am Donnerstagabend gegen 21:40 Uhr ein 34-jähriger Sattelzuglenker zu einem Überholvorgang eines weiteren Sattelzugs aus, als der unbekannte Lenker des zweiten Sattelzugs immer weiter auf die linke Fahrspur gelangte. Hierdurch wurde die Plane des auf der linken Spur fahrenden Sattelzugs beschädigt, wodurch ein Sachschaden von über 7.500 Euro entstand. Der unbekannte Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Fahrzeug soll es sich laut Zeugenaussagen um einen Kühlzug handeln mit grauer Zugmaschine. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07904 94260 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell