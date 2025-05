Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallfluchten - Farbschmiererei - Diebstahl

Aalen (ots)

Schwäbisch Gmünd/Hussenhofen: E-Bike entwendet

Am Montag zwischen 18:00 Uhr und 18:30 Uhr wurde ein E-Bike, das in der Hauptstraße abgestellt war, von Unbekannten entwendet. Das rote Mountainbike der Marke Santa Cruz im Wert von ca. 7.000 Euro war mittels einem Kettenschloss an einer Metallstange an einer Bushaltestelle gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des E-Bikes nimmt das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Rufnummer 07171 3580 entgegen.

Mögglingen: Unfallflucht

Ein Mercedes-Benz, der am Donnerstag von 10:00 Uhr bis 11:00 Uhr in der Linkengasse abgestellt war, wurde von einem bisher unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt. Es entstand ein Schaden von ca. 2.000 Euro. Um Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher, der vermutlich mit einem roten Fahrzeug unterwegs war, bittet das Polizeirevier Schwäbisch Gmünd unter der Telefonnummer 07171 3580.

Essingen: Farbschmiererei

Unbekannte beschmierten einen Baucontainer bei einem Skaterpark in der Straße Am Schönbrunnen mit Hakenkreuze und diversen Schriftzügen. Der Vorfall wurde am Donnerstag gegen 10:45 Uhr bekannt. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Aalen unter 07361 524-0.

Aalen: Unfallflucht

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte am Donnerstag zwischen 08:00 Uhr und 8:30 Uhr einen VW Tiguan, der in der Wilhelm-Zapf-Straße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden von rund 1.000 Euro zu kümmern. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Aalen unter der Nummer 07361 524-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell