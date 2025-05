Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfall beim Abbiegen

Aalen (ots)

Wolpertshausen: Unfall beim Abbiegen

Am Donnerstagvormittag gegen 08:20 Uhr befuhr eine 26-jährige Ford-Fahrerin die L1037 von Wolpertshausen kommend in Richtung Hörlebach. Als die 26-Jährige auf den Autobahnzubringer in Richtung Schwäbisch Hall abbiegen wollte, übersah sie einen entgegenkommenden 58-jährigen Audi-Fahrer. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Hierbei wurde der Ford in eine 29-jährige Fiat-Fahrerin gedreht, welche ebenfalls auf die Autobahn abbiegen wollte. Durch den Unfall entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 19 000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell