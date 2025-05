Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Zigaretten und Rucksack entwendet - Auto entwendet und verunfallt - LKW verunfallt auf A7 - Sonstiges

Aalen (ots)

Aalen: Zigaretten und Rucksack entwendet

Am Montagabend teilte ein 46-jähriger Mann dem Polizeipräsidium Aalen mit, dass er gegen 21.50 Uhr am ZOB in Aalen saß und dort von drei jungen Männern angesprochen und um eine Zigarette gebeten wurde. Er habe daraufhin eine Zigarettenpackung hervorgeholt und diese einem der Männer zu gestreckt. Dieser habe daraufhin versucht, ihm die Packung zu entreißen. Nachdem er dies verhindern konnte, soll ein Zweiter aus der Gruppe ihn von hinten geschlagen haben, so dass er von der Bank kippte. Daraufhin hätten die drei Angreifer zunächst auf ihn eingeschlagen und anschließend seine Zigaretten sowie seinen Rucksack entwendet. Letztendlich stiegen alle drei in einen schwarzen BMW, der von einer Frau gelenkt wurde, und fuhren davon. Die drei Männer wurden wie folgt beschrieben: alle zwischen 15 und maximal 25 Jahre alt und 175 -185cm groß. Alle drei Personen waren dunkel bzw. schwarz gekleidet. Von dem Geschädigten wurde zudem mitgeteilt, dass einer der Männer dunkelblonde Haare (Boxerschnitt) und eine kräftige Statur hatte. Zeugenhinwiese in dieser Sache nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Traktorfahrer übersieht PKW

Am Mittwoch um kurz nach 10.30 Uhr fuhr ein 61-jähriger Lenker eines Traktors von einer Wiese auf die Ortstraße in Simmisweiler ein und übersah hierbei einen heranfahrenden Ford, der von einem 76-Jährigen gelenkt wurde. Bei dem Unfall wurde niemand verletzt, jedoch entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 7000 Euro.

Aalen/Westhausen: Auto entwendet und verunfallt

Am Mittwochmorgen um 10 Uhr wurde der Polizei mitgeteilt, dass in Westhausen in der Bahnhofstraße vor einer Arztpraxis ein PKW Ford entwendet wurde. Nahezu zeitgleich ging bei der Polizei ein Hinweis ein, dass in Beuren-Hohenlohe in einem Gartengrundstück ein verunfalltes Fahrzeug stehen würde und der Fahrer zu Fuß flüchtig sei. Schnell stellte sich heraus, dass es sich bei diesem Fahrzeug um den Ford handelte, der kurz zuvor in Westhausen entwendet wurde. Von zeugen konnte beobachtet werden, dass der Fahrer des Unfallfahrzeuges in Richtung der dortigen Äcker flüchtete. Der Mann war etwa 35-40 Jahre alt, trug eine kurze Jeans und hatte verstrubbelte Haare. Zudem führte er einen blauen Rucksack mit sich.

Hinweise auf den Diebstahl des PKW, den Verkehrsunfall oder auf den bislang unbekannten Fahrer nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: PKW zerkratzt

Einem PKW Kia, der am 15.05., am 16.05. und am 19.05.25 jeweils auf einem Mitarbeiterparklatz in der Caroline-Fürgang-Straße geparkt war, wurde in dieser Zeit jeweils mit einem spitzen Gegenstand mehrere Kratzer zugefügt. Zeugenhinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 5240 entgegen.

Westhausen: LKW prallt in Leitplanken

Am Mittwochmorgen gegen 10 Uhr befuhr ein 38-Jähriger mit seinem MAN-LKW die BAB 7 von Ellwangen in Fahrtrichtung Ulm. Kurz vor der Anschlussstelle Oberkochen war der Fahrer kurzzeitig abgelenkt, so dass sein Fahrzeug nach links auf die Überholspur geriet. Der Fahrer erkannte dies, bremste sein Fahrzeug ab und versuchte es auf die rechte Spur zurückzuleiten. Hierbei geriet der LKW ins Schleudern, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und prallte in die Leitplanken. Hierbei wurden 18 Leitplankenelemente beschädigt. Der LKW kam quer zur Fahrbahn, mit der Front auf den Leitplanken, zum Endstand.

Am Fahrzeug entstand bei dem Unfall ein Schaden in Höhe von etwa 60.000 Euro. Der Schaden an den Leitplanken wird auf etwa 40.000 Euro geschätzt. Der 38-Jährige Fahrer blieb unverletzt. Aufgrund des querstehenden LKW sowie der Unfallaufnahme, der Bergung des LKW und der Reinigung der Fahrbahn musste die A7 in Fahrtrichtung Süden von 10 Uhr bis etwa 14:30 Uhr komplett für den Verkehr gesperrt werden. Nachdem bei dem LKW der Tank aufgerissen wurde, lief Dieselkraftstoff aus. Aus diesem Grund musste die Feuerwehr Westhausen alarmiert werden. Diese kam mit drei Fahrzeugen und 12 Wehrleuten vor Ort. Zudem war die Autobahnmeisterei mit fünf Fahrzeugen, der Rettungsdient mit einem Fahrzeug und die Polizei mit vier Streifenwagen im Einsatz. Nachdem der Dieselkraftstoff ins Erdreich floss, kam zudem ein Mitarbeiter des Umweltamtes an die Unfallstelle. Der Verkehr wurde an der Anschlussstelle Westhausen ausgeleitet. Dennoch bildete sich ein Rückstau von etwa sieben Kilometern. Nachdem die Trümmerteile geborgen und die linke Fahrbahn gereinigt war, wurden gegen 12 Uhr die Verkehrsteilnehmer, die zwischen der Anschlussstelle Westhausen und dem Ereignisort im Stau standen, an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Anschließend wurde der LKW geborgen.

