POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Gefahrgutkontrolle auf der Autobahn, Verletzt durch Auffahrunfall

Aalen (ots) - Waiblingen: Einbruch In der Nacht auf Dienstag gegen 0:50 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in eine Gaststätte in der Winnender Straße ein. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen. ...

