Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle und Unfallflucht, PKWs zerkratzt, Einbrüche und Einbruchsversuch

Aalen (ots)

Waiblingen: Einbruch

In der Nacht auf Dienstag gegen 0:50 Uhr brach ein bisher unbekannter Dieb in eine Gaststätte in der Winnender Straße ein. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, allerdings Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro verursacht. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Versuchter Einbruch

Zwischen Montag, 20:35 Uhr und Dienstag, 10:30 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Lokal in der Straße Hochwachtturm einzubrechen. Den Tätern gelang es glücklicherweise aber nicht, das Fenster aufzuhebeln. Beim Einbruchsversuch entstand geringer Sachschaden am Fenster. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Welzheim: Unfallflucht

Am Dienstag zwischen 8 Uhr und 13:15 Uhr wurde in der Hutt-Keller-Straße ein am Straßenrand geparkter VW Golf von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Plüderhausen: Auto zerkratzt

Am Montag zwischen 9:10 Uhr und 10:10 Uhr wurde ind er Hauptstraße ein geparkter Mitsubishi auf der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise auf den Verursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Rudersberg-Steinenberg: Auto zerkratzt

Am Dienstag in der Zeit zwischen 13 Uhr und 18:50 Uhr wurde ein Ford, der auf einem Parkplatz im Freibadweg abgestellt war, im Bereich der rechten Fahrzeugseite zerkratzt. Hinweise zur Tat nimmt der Polizeiposten Rudersberg unter der Telefonnummer 07183 929316 entgegen.

Welzheim: Zweijähriges Kind nach Unfall mit Radfahrer verletzt - Zeugen gesucht

Ein bisher unbekannter Fahrer eines Pedelecs befuhr am Dienstag gegen 17:15 Uhr die Ziegelstraße, als plötzlich ein zweijähriges Kind hinter einem geparkten Auto auf die Straße rannte und vom Radfahrer erfasst wurde. Der Junge wurde vom Fahrrad wenige Meter mitgeschleift, ehe das Rad zum Stehen kam. Der Radfahrer nahm den Schreienden Knaben zwar wahr, fuhr anschließend aber weiter, ohne sich um diesen zu kümmern. Er wurde als etwa 50-jähriger Mann mit Brille und rotem Oberteil beschrieben und soll mit einem dunklen Pedelec unterwegs gewesen sein. Der Junge wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Zeugenhinweise zum bisher unbekannten Radfahrer nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Wohnungseinbruch

Bisher unbekannte Diebe verschafften sich am Dienstag in der Zeit zwischen 10 Uhr und 22:30 Uhr Zugang zu einer Wohnung im Nelkenweg und durchsuchten diese nach Wertgegenständen. Nach bisherigem Kenntnisstand wurde Bargeld, Wertpapiere und Schmuck im fünfstelligen Wert gestohlen. Zeugen, die im genannten Zeitraum entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07181 2040 mit dem Polizeirevier Schorndorf in Verbindung zu setzen.

Fellbach: Zeugen nach Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin gesucht

Am Dienstag gegen 14:40 Uhr wollte ein 56 Jahre alter Audi-Fahrer von einer Grundstückseinfahrt auf die Bruckstraße fahren. Als er erkannte, dass eine etwa zwölfjährige Radfahrerin die Straße entlangfuhr, bremste er seinen Pkw bis zum Stillstand ab. Die Radfahrerin erkannte den Pkw allerdings zu spät und kollidierte mit diesem. Anschließend unterhielt sie sich kurz mit dem Autofahrer, stieg wieder auf ihr Fahrrad und fuhr davon. Ob sie beim Unfall verletzt wurde, ist unklar. Der Schaden am Pkw beläuft sich auf etwa 5000 Euro. Die Radfahrerin soll ca. zwölf Jahre alt sein, blonde, zum Pferdeschwanz gebundene Haare haben und zum Unfallzeitpunkt dunkle Kleidung und einen Schulranzen getragen haben. Hinweise zur unbekannten Radfahrerin nimmt das Polizeirevier Fellbach unter der Telefonnummer 0711 57720 entgegen.

Weissach im Tal, Cottenweiler: Fahrradfahrer gestürzt

Am Dienstagnachmittag, gegen 13:10 Uhr war ein 37-jähriger Radfahrer in der Verlängerung der Allmersbacher Straße in Richtung Allmersbach im Tal unterwegs. Dabei sah er einen Traktor mit Mähaufbau und nahm irrtümlich an, dass der Traktor ebenfalls auf den Feldweg einfahren würde. Durch eine abrupte Ausweichbewegung nach rechts kam der 37-Jährige alleinbeteiligt zu Fall und zog sich leichte Verletzungen zu. Er wurde durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht.

Backnang: Unfall - Auto in Böschung

Mittwoch, gegen 00:45 Uhr kam ein 50-jähriger Porsche-Fahrer in einer leichten Linkskurve aus noch ungeklärter Ursache alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und glitt mit seinem Fahrzeug rechts über die Leitplanke in die Böschung. Der Fahrer konnte das Fahrzeug unverletzt verlassen. Der Unfall ereignete sich in nördlicher Richtung auf der B14 zwischen Maubach und Backnang. Zur Unfallaufnahme musste die Bundesstraße kurzzeitig komplett gesperrt werden. Zum Sachschaden ist noch nichts bekannt. Die Ermittlungen zur Unfallursache führt das Polizeirevier Backnang.

