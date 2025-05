Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht - Diebstahl - Unfall

Aalen (ots)

Ellwangen: Schwer verletzter Motorradfahrer

Ein 18-Jähriger befuhr am Dienstag gegen 09:20 Uhr mit seinem Motorrad KTM den Höhenweg in Fahrtrichtung St.-Georg-Straße. Als er in Richtung Rotenbach abbiegen wollte, übersah er den Nissan eines 67-Jährigen. Es kam zum Unfall, bei dem sich der Motorradfahrer schwer verletzte. Er musste mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen werden. Der Nissan-Fahrer wurde leicht verletzt in ein Klinikum verbracht.

Hüttlingen: Unfallflucht

Ein Fahrradfahrer streifte am Dienstag, zwischen 04:00 Uhr und 07:40 Uhr, vermutlich mit seinem Lenker einen Ford, der in der Limesstraße abgestellt war. Anschließend entfernte sich der unbekannte Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle und hinterließ einen Schaden von ca. 750 Euro. Das Polizeirevier Aalen bittet unter der Telefonnummer 07361 524-0 um Zeugenhinweise.

Aalen/Wasseralfingen: Pkws geöffnet und durchwühlt

Am Dienstagmorgen gegen 06:25 Uhr wurde festgestellt, dass ein Pkw, der in der Lilienstraße abgestellt war, von Unbekannten geöffnet und durchwühlt wurde. Entwendet wurde nach bisherigen Erkenntnissen nichts. In der Eichelbergstraße wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Mercedes-Benz ebenfalls geöffnet und durchwühlt. Ebenso wurde im gleichen Zeitraum in der Fliederstraße ein Pkw geöffnet und durchwühlt. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Rufnummer 07361 524-0 entgegen.

