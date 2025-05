Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis - Raum Ellwangen und Schwäbisch Gmünd: Sachbeschädigung - Diebstähle - Unfälle

Aalen (ots)

Ellwangen: Geldbeutel aus PKW entwendet

Aus einem PKW, der in der Mühlstraße abgestellt war, wurde in der Nacht von Montag auf Dienstag ein Geldbeutel entwendet. Anschließend entnahm der Dieb eine Bankkarte aus dem Geldbeutel und benutzte diese an einem Zigarettenautomaten. Hinweise auf verdächtige Personen nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Riesbürg: Pedelec entwendet

In der Hauptstraße wurde am Montag zwischen 17 Uhr und 18 Uhr ein schwarzes Pedelec der Marke Cube Stereo Hybrid One44 HPC Race im Wert von etwa 4000 Euro entwendet. Das nahezu neue Pedelec war auf dem Hof eines Hauses in der Durchgangsstraße abgestellt und mit einem Ringschloss gesichert. Hinweise auf den Diebstahl oder den Verbleib des Pedelec nimmt der Polizeiposten Bopfingen unter der Rufnummer 07362 96020 entgegen.

Ellwangen: Gestürzter Radfahrer

Am Montag gegen 13.30 Uhr wurde dem Polizeipräsidium aalen mitgeteilt, dass in der Straße An der Jagst ein Fahrradfahrer gestürzt sei und sich dabei verletzt habe. Die eintreffende Polizeistreife konnte einen 41-jährigen Mann antreffen, der im Bereich eines dortigen Elektromarktes von seinem Fahrrad stürzte. Bei der Unfallaufnahme konnte bei dem verletzten Mann starker Alkoholgeruch wahrgenommen werden. Letztendlich ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von über 2,7 Promille, weswegen im Krankenhaus eine Blutentnahme veranlasst wurde.

Ellwangen: Bauzaun beschädigt

Mit massiver Kraftanwendung wurde zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen in der Straße Mühlgraben, in der Verlängerung in Richtung Sportplatz Schrezheim, ein Bauzaun aus der Verankerung gerissen und umgeworfen. Hierdurch entstand ein Schaden in Höhe von etwa 5000 Euro. Hinweise auf den oder die Verursacher nimmt das Polizeirevier Ellwangen unter der Rufnummer 07961 9300 entgegen.

Schwäbisch Gmünd: Gestürzter Motorradfahrer

Am Montag gegen 19.45 Uhr befuhr ein 22-jähriger mit seinem Kawasaki Motorrad die Kreisstraße 3334 im Bereich Sachsenhof. Aus bislang unbekannter Ursache verlor er die Kontrolle über sein Motorrad und stürzte. Hierbei verletzte er sich, so dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell