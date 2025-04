Polizei Warendorf

POL-WAF: Beckum. Entwendeter Roller landet in der Werse

Warendorf (ots)

In der Zeit von Montag (21.04.2025) 16 Uhr bis Dienstag (22.04.2025) 5.15 Uhr wurde aus einer Tiefgarage am Dalmerweg in Beckum ein Roller entwendet. Der Eigentümer des Rollers wurde auf den Diebstahl aufmerksam, weil er seinen Roller in der Werse liegen sah, die rückseitig seiner Wohnanschrift verläuft. Unbekannte Täter hatten das Fahrzeug aus der Tiefgarage geholt, aufgebrochen und versucht kurzzuschließen. Da dieses augenscheinlich nicht gelang, warfen sie den Roller in die Werse. Wer kann Angaben zum Täter machen? Hinweise nimmt die Polizei in Beckum, Telefon 02521/911-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

