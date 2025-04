Polizei Warendorf

POL-WAF: Ahlen. Randalierer bespuckt Polizisten

Warendorf (ots)

Am Dienstag (22.04.2025) um 11.30 Uhr wurde die Polizei gerufen, da eine männliche Person an einem Rettungswagen an der Dolberger Straße in Ahlen randalierte. Bei Eintreffen der Beamten hatte sich der Mann bereits entfernt. Zu Straftaten gegenüber den Rettungskräften war es nicht gekommen. Die Polizisten konnten die Person, einen 30-jährigen ohne festen Wohnsitz, jeodch kurze Zeit später antreffen. Auch den Beamten gegenüber verhielt sich der stark alkoholisierte Mann äußerst aggressiv. Da er keine Ausweispapiere mit sich führte sollte er zur Identitätsfeststellung zur Polizeiwache gebracht werden. Im Streifenwagen spuckte er einem Polizisten ins Gesicht. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Zur Verhinderung weiterer Straftaten wurde er in das Polizeigewahrsam gebracht.

