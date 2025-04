Polizei Warendorf

POL-WAF: Ennigerloh. Grauen Audi angefahren und geflüchtet

Warendorf (ots)

Am Dienstag (22.04.2025) kam es in der Zeit zwischen 16.20 und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounters am Bürgermeister-Frisch-Platz in Ennigerloh zu einem Verkehrsunfall. Der Verursacher flüchtete. Ein 56-jähriger aus Beckum hatte seinen grauen Audi A3 auf dem Parkplatz abgestellt. Zu diesem Zeitpunkt parkte rechts neben seinem Fahrzeug ein weißer Kombi. Die Fahrzeugführerin war gerade dabei ihre Einkäufe in das Auto zu laden. Als der Beckumer 10 Minuten später zu seinem Pkw zurückkehrte stellte er eine Beschädigung an der rechten Fahrzeugseite fest. Die Parkfläche in der der Kombi gestanden hatte war frei. Die Fahrerin des Fahrzeugs wird wie folgt beschrieben: 35 bis 40 Jahre alt, schlank und hatte lange dunkelblonde Haare. Sie war in Begleitung eines 10 bis 12 Jahre alten Mädchens. Wer kann Angaben zu der Frau oder dem weißen Kombi machen? Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell