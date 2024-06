Polizei Gütersloh

POL-GT: Polizeieinsatz an der Königsberger Straße in Borgholzhausen

Gütersloh (ots)

Borgholzhausen (FK) - Dienstagvormittag (04.06., 10.35 Uhr) wurde die Polizei über eine verdächtige Person vor einem Haus an der Königsberger Straße informiert.

Vor Ort stellte sich heraus, dass ein 36-jähriger Mann, vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand, mit einem Messer hantierte. Seine Beweggründe waren unklar. Er begab sich eigenständig in seine Wohnung und war auch in den Folgestunden alleine in dem Haus. Gefahr für Dritte bestand nicht.

Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass der Mann das Messer noch bei sich hatte, wurde ein Spezialeinsatzkommando angefordert. Durch diese wurde der Mann gegen 13.15 Uhr in der Wohnung unverletzt gestellt.

Im Anschluss wurde der Mann in eine psychiatrische Klinik eingeliefert.

Original-Content von: Polizei Gütersloh, übermittelt durch news aktuell