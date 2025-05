Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis-Raum Aalen: Unfälle und Diebstahl aus Pkw

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Ein VW wurde am Montag zwischen 16 Uhr und 16.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Ladengeschäftes in der Hofherrnstraße beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Aalen: Diebstahl aus Audi

Ein Dieb schlug am Montag zwischen 7 Uhr und 17 Uhr eine Seitenscheibe eines Audis ein, der in der Turnstraße abgestellt war. Anschließend entwendete er eine im Innenraum liegende Handtasche. Hinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Essingen: Unfall beim Wenden

Ein 43 Jahre alter Fahrer wendete am Montag gegen 16 Uhr in der Daimlerstraße mit seinem Transporter von Renault. Dabei streifte er einen 58-jährigen Mercedes-Fahrer, der in Richtung Aalen unterwegs war. Es entstand rund 10000 Euro Sachschaden.

