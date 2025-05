Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfallflucht - Feuerwehreinsatz - Radlader beschädigt - Körperverletzung

Aalen (ots)

Waiblingen: Unfallflucht

Am Montagmorgen gegen 8:30 Uhr streifte eine bisher unbekannte Fahrradfahrerin im Pfauenweg einen geparkten KIA und fuhr anschließend unerlaubt weiter. Der Schaden am Pkw wird auf etwa 1000 Euro geschätzt. Hinweise zur geflüchteten Radfahrerin nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Waiblingen: Feuerwehreinsatz

Die Feuerwehr wurde am Montag gegen 12 Uhr über einen Gebäudebrand in der Dammstraße informiert. Vor Ort stellte sich letztlich heraus, dass es aufgrund herumliegender Glasscherben zum Brennglaseffekt kam und lediglich Gestrüpp auf der Gebäuderückseite in Brand geriet. Am Gebäude selbst entstand minimaler Sachschaden.

Alfdorf: Radlader beschädigt

Zwischen Freitag, 15 Uhr und Montag, 7 Uhr verschafften sich bisher unbekannte Personen Zugang zu einem Radlader, der auf dem Hof der Schlossgartenschule in der Oberen Schloßstraße abgestellt war und beschädigten den Griff zur Bedienung der Arbeitsmaschine. Der entstandene Schaden beläuft sich auf etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt der Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 entgegen.

Waiblingen: Körperverletzung - Beteiligte gesucht

Am Freitagabend, gegen 20:00 Uhr konnten Zeugen in der Bahnhofstraße beobachten, wie eine Gruppierung von etwa zehn Personen einen Fahrradfahrer bedrängten und ihn auf Höhe der Bushaltestelle durch Schläge zu Fall brachten. Anschließend soll auf den am Boden liegenden Fahrradfahrer eingetreten und eingeschlagen worden sein. Bei Eintreffen der Polizei war keiner der beteiligten Personen mehr vor Ort. Das Polizeirevier Waiblingen bittet den unbekannten männlichen Fahrradfahrer und weitere Zeugen, die Angaben zur Tat oder den unbekannten Tätern machen können, um telefonische Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 07151 9500.

