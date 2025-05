Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Trunkenheitsfahrten, Automatenaufbruch, Zeugen nach Scheunenbrand gesucht

Aalen (ots)

Oppenweiler/Ellenweiler: Trunkenheitsfahrt

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Sonntagmorgen, gegen 02:30 Uhr ein 32-jähriger Fiat-Fahrer in Ellenweiler auf seine Verkehrstüchtigkeit kontrolliert. Dabei wurde im Atem des Autofahrers deutlicher Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein anschließender Alkoholtest bestätigte den Verdacht. Der Fiat-Fahrer nahm mit über 1,3 Promille am Straßenverkehr teil. Er musste sein Fahrzeug stehen lassen und sich einer Blutentnahme unterziehen.

Sulzbach a.d.Murr: Betrunken im Auto unterwegs

Am Sonntag, gegen 01:00 Uhr fiel einer Polizeistreife auf der B14 zwischen Murrhardt und Sulzbach ein Mercedes durch seine auffällige Fahrweise auf. Der Mercedes-Fahrer ignorierte zunächst die Anhaltesignale der Polizei und hielt erst in der Murrhardter Straße an. Der 24-jährige Fahrer gab an, nur ein Bier getrunken zu haben. Ein durchgeführter Alkoholtest ergab mit einem Wert von über 1,4 Promille ein anderes Ergebnis. Der 24-Jährige musste sofort seinen Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Backnang: Snackautomat aufgebrochen

Unbekannte Täter entwendeten am Samstag, zwischen 00:15 Uhr und 07:00 Uhr mehrere Getränke aus einem Automaten in der Eduard-Breuninger-Straße. Um an die Getränke zu gelangen, lösten sie mehrere Schrauben einer Abdeckung. Das Diebesgut beläuft sich auf etwa 15 Euro. Zeugenhinweise erbittet das Polizeirevier Backnang unter 07191 9090.

Backnang: LKW-Fahrer betrunken unterwegs

Am Freitag, gegen 23:00 Uhr wurde der Polizei ein auffällilg fahrender LKW im Industriegebiet gemeldet. Durch eine Polizeistreife konnte der LKW in der Heinrich-Hertz-Straße angehalten und der 38-jährige Fahrer auf seine Verkehrstüchtigkeit kontrolliert werden. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1 Promille. Dem 38-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste seinen Führerschein abgeben und zur Blutentnahme ins Krankenhaus.

Oppenweiler: Zeugen nach Scheunenbrand gesucht.

Nach einem Brand einer Scheune in der Hauptstraße am Donnerstagabend, bittet die Polizei um Zeugenhinweise. Wer Angaben zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen hat, wird gebeten, sich beim Polizeiposten Sulzbach a.d.Murr unter der Telefonnummer 0719 3352 zu melden.

Urspungsmeldung vom 16.05.2025; 08:17 Uhr: Scheunenbrand

Aus noch ungeklärter Ursache geriet eine kleinere Scheune in der Hauptstraße in Brand. Das Feuer wurde am Donnerstag, gegen 20:10 Uhr entdeckt. Sie brannte vollständig aus. Der entstandene Schaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr war mit drei Fahrzeugen und 28 Einsatzkräften vor Ort. Die polizeilichen Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

