Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Einbruch - Farbschmierereien - Fahrraddiebstahl - Unfälle

Aalen (ots)

Korb: In Vereinsheim eingebrochen

Zwischen Samstag, 22 Uhr und Sonntag, 19 Uhr brachen bisher unbekannte Personen in ein Vereinsheim in der Friedhofstraße ein. Nach aktuellem Kenntnisstand wurde nichts entwendet, jedoch hinterließen die Täter Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Telefonnummer 07151 950422 entgegen.

Remshalden-Geradstetten: Farbschmierereien

Am Sonntagabend gegen 22:40 Uhr beschmierte ein bisher unbekannter Täter mehrere Fenster eines Gebäudes in der Friedensstraße und flüchtete anschließend mit einem E-Scooter. Hinweise zur Tat nimmt das Polizeirevier Waiblingen unter der Nummer 07151 950422 entgegen.

Winnenden: Fahrraddiebstahl am Bahnhof

Zwischen Freitag, 16:30 Uhr und Samstag, 1:30 Uhr wurde ein Fahrrad der Marke Specialized, das an den Fahrradständern am Bahnhof abgestellt und mit einem Schloss gesichert war, entwendet. Das braun-schwarze Fahrrad hat einen Wert von etwa 3500 Euro. Hinweise zur Tat oder zum Verbleib des Fahrrades nimmt das Polizeirevier Winnenden unter der Telefonnummer 07195 6940 entgegen.

Schorndorf: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Zwischen Freitag, 18 Uhr und Sonntag, 12 Uhr wurde in der Aichenbachstraße ein geparkter Renault von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Aufgrund des Schadensbildes ist davon auszugehen, dass der Schaden in Höhe von etwa 1000 Euro durch eine Anhängerkupplung verursacht wurde. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Schorndorf telefonisch unter der Nummer 07181 2040 entgegen.

Schorndorf: Unfallflucht

Im Zeitraum zwischen Samstag, 7:30 Uhr und Sonntag, 12 Uhr beschädigte ein bisher unbekannter Fahrzeuglenker in der Aichenbachstraße einen geparkten VW und fuhr danach unerlaubt weiter. Der Schaden am geparkten Auto beläuft sich auf ca. 4000 Euro. Beim Verursacher könnte es sich um einen Rollerfahrer oder einen Fahrradfahrer gehandelt haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegen.

Winterbach: Unfallflucht

Am Sonntag in der Zeit zwischen 15 Uhr und 17:40 Uhr wurde auf dem Parkplatz eines Ladengeschäftes in der Hauptstraße ein geparkter Seat Leon von einem bisher unbekannten Autofahrer beschädigt. Beim Verursacherfahrzeug handelt es sich vermutlich um einen roten Pkw. Der Schaden am Seat wird auf 3000 Euro geschätzt. Hinweise zum geflüchteten Unfallverursacher werden vom Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell