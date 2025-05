Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Backnang-Waldrems: Unfall unter Drogen- und Alkoholeinfluss

Am Sonntagabend gegen 21:50 Uhr befuhr ein 34 -jähriger Skoda-Fahrer die B14 von Stuttgart in Richtung Backnang. In Waldrems kam er bei der dortigen Spurzusammenführung aufgrund überhöhter Geschwindigkeit im Zusammenhang mit Drogen- und Alkoholeinfluss zunächst leicht nach rechts von der Fahrbahn ab. Dabei übersteuerte er seinen PKW und schleuderte quer über die Fahrbahn, wobei er mehrere Leitpfosten und Verkehrsschilder überfuhr. Anschließend kam er nach links von der Fahrbahn ab, überfuhr eine Böschung und kam auf einen angrenzenden Parkplatz eines Möbelhauses zum Stehen. Der Unfallverursacher wurde durch den Unfall schwer verletzt und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Dort musste er nach einer Blutprobe auch seinen Führerschein abgeben. Der entstandene Sachschaden wird auf 35.000 Euro geschätzt.

