Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Emmerich - Einbruch in Discounter

Täter lösen Alarm aus

Emmerich (ots)

In der Nacht zu Dienstag (25. März 2025) sind unbekannte Täter in einen Discounter an der Straße Am Portenhövel eingedrungen. Sie hebelten einen Nebeneingang auf und verschafften sich so Zutritt. Gegen kurz vor 01:00 Uhr lösten die Täter einen Einbruchsalarm aus. Ob sie etwas entwendeten oder aufgrund des Alarms ohne Beute flüchteten, war bei der Anzeigenaufnahme noch nicht erkennbar. Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen werden von der Kripo Emmerich unter 02822 7830 entgegengenommen. (cs)

