Straelen (ots) - Durch ein aufgehebeltes Fenster sind unbekannte Täter am Montagabend (24. März 2025) zwischen 20:20 und 20:40 Uhr in die Erdgeschosswohnung eines Wohnhauses an der Straße Soatspad eingedrungen. Sie entwendeten ein Portmonee und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugenhinweise werden von der Kripo Geldern unter 02831 1250 entgegengenommen. (cs) Rückfragen bitte an: Kreispolizeibehörde Kleve ...

