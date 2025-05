Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Pressemitteilung Polizeipräsidium Aalen

Aalen (ots)

Aalen-Unterkochen: PKW alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen.

Am Sonntagabend gegen 19:50 Uhr befuhr eine 32-jährige Audi-Fahrerin die B19 von Aalen in Richtung Oberkochen. Auf Höhe Neukochen kam sie aufgrund nicht abschließend bekannter Ursache ins Schleudern und nach links von der Fahrbahn ab, wo sie mit der Leitplanke kollidierte. Die Unfallverursacherin wurde schwer verletzt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die B19 war zur Unfallaufnahme und Bergung bis 21:00 Uhr voll gesperrt. Durch die Straßenmeisterei Aalen wurde die Fahrbahn gereinigt. Der Sachschaden wird auf 12.500 Euro geschätzt.

