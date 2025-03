Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Mehrere Rotlichtverstöße in Erfurt festgestellt

Erfurt (ots)

Das Überfahren einer roten Ampel ist mehr als nur ein harmloses Vergehen. Vielmehr kann es fatale Folgen haben. Ein solcher Verstoß gefährdet nicht nur die anderen Verkehrsteilnehmer, sondern auch die Insassen des eigenen Fahrzeugs. Um genau solche gefährlichen Situationen zu verhindern, führten Beamte des Inspektionsdienst Nord gestern Morgen in der Bergstraße auf Höhe der Nordhäuser Straße Rotlichtkontrollen durch. Das Ergebnis: In nur einer Stunde erwischten die Polizisten sechs Fahrer, die bei Rot die Kreuzung überquerten. Die betroffenen Verkehrsteilnehmer müssen nun mit Bußgeldern zwischen 90 und 200 Euro, Punkten in Flensburg und möglicherweise auch Fahrverboten rechnen. Die Polizei weißt daher darauf hin: Nehmen Sie sich Zeit, bleiben Sie gelassen und denken Sie daran - es geht um die Sicherheit aller auf der Straße. (DS)

