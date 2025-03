Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Jugendliche brechen in Sporthalle ein

Erfurt (ots)

Zwei 13 und 15 Jahre alte Jugendliche brachen gestern Nachmittag in eine Erfurter Sporthalle ein. Die beiden Täter beschädigten gegen 14:00 Uhr eine Fensterscheibe der Halle im Stadtteil Löbervorstadt. Anschließend gelangten sie in das Gebäude und stahlen dort einen Kasten Cola im Wert von etwa 20 Euro. Im Zuge sofort eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen konnten die beiden Jugendlichen in Tatortnähe gefasst werden. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurden sie an ihre Eltern übergeben. Beide müssen sich nun wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls strafrechtlich verantworten. (DS)

