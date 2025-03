Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Auto nach Bierflaschenwurf beschädigt

Sömmerda (ots)

In Sömmerda beschädigte ein betrunkener 41-Jähriger mit einer Bierflasche ein geparktes Auto. Der Opel war in der August-Bebel-Straße geparkt gewesen. Aus bisher ungeklärten Gründen warf der polizeibekannte Mann kurz nach 13:00 Uhr eine Bierflasche gegen das Fahrzeug und beschädigte die Heckscheibe. Anschließend versuchte er zu flüchten, konnte aber wenig später gestellt werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab einen Wert von über vier Promille. An dem Opel entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Gegen den 41-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell