LPI-EF: Motorradfahrer schwer verletzt

Erfurt (ots) - Ein Erfurter bespuckte Samstagnachmittag einen Funkstreifenwagen der Polizei. Gegen 16:10 Uhr fuhren die Beamten in der Stauffenbergallee an dem 35-Jährigen vorbei, als dieser gegen das Fahrzeug spuckte. Die Beamten stoppten ihre Fahrt und sprachen den Mann auf sein Verhalten an. Bei der weiteren polizeilichen Maßnahme leistete dieser erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Schließlich ...

