Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Drei Strafanzeigen an einem Wochenende

Erfurt (ots)

Ein Erfurter bespuckte Samstagnachmittag einen Funkstreifenwagen der Polizei. Gegen 16:10 Uhr fuhren die Beamten in der Stauffenbergallee an dem 35-Jährigen vorbei, als dieser gegen das Fahrzeug spuckte. Die Beamten stoppten ihre Fahrt und sprachen den Mann auf sein Verhalten an. Bei der weiteren polizeilichen Maßnahme leistete dieser erheblichen Widerstand und beleidigte die Polizisten. Schließlich musste er zu Boden gebrachte werden und erhielt Strafanzeigen wegen Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte. Anschließend durfte er seinen Weg fortsetzen. Sonntagmorgen gegen 09:00 Uhr fiel der Mann erneut auf. Diesmal war er in der Rügenstraße unterwegs gewesen und schob ein Fahrrad auf dem Hinterreifen vor sich her. Bei der anschließenden Polizeikontrolle stellte sich heraus, dass das Fahrrad als gestohlen gemeldet war. Es wurde sichergestellt und an seinen Eigentümer übergeben. Der 35-Jährige erhielt seine nächste Strafanzeige - diesmal wegen Hehlerei. (SE)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell