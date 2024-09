Feuerwehr Olpe

FW-OE: Jugendfeuerwehr erlangt die Leistungsspange

Seit Monaten hatte sich eine Gruppe der Olper Jugendfeuerwehr unter Anleitung von stv. Stadtjugendfeuerwehrwart Daniel Stahl für die Teilnahme an der Leistungsspange der Deutschen Jugendfeuerwehr vorbereitet.

Die Aufgaben für das Erlangen der Leistungsspange bestehen aus einem Staffellauf über 1500m, dem Kugelstoßen, einer Schlauchstafette sowie dem Aufbau eines Löschangriffs. Außerdem gilt es durch die Gruppe feuerwehrtechnische Fragen zu beantworten.

Bereits gegen 5 Uhr machte sich die Truppe am vergangenen Samstag auf den Weg ins ostwestfälische Bad Oeynhausen. Dort galt es die Leistungen in den fünf Disziplinen abzurufen. Und dies gelang in drei von fünf Fällen sogar mit Höchstpunktzahl. Insgesamt nahmen 30 Gruppen an dem Wettbewerb teil.

Der mitgereiste Stadtjugendfeuerwehrwart Florian Schröder und der Leiter der Feuerwehr Christian Hengstebeck gehörten zu den ersten Gratulanten und zeigten sich sehr zufrieden mit den erbrachten Leistungen.

