Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Brandfall in Kindertagesstätte

Erfurt (ots)

Zu einem Brandfall in einer Kindertagesstätte kam es gestern Mittag im Erfurter Norden. Nach ersten Ermittlungen verschmorte um die Mittagszeit eine Plastikbox auf einem eingeschalteten Herd. Daraufhin kam es zur Rauchentwicklung und dem Einsatz der Feuerwehr, die das Feuer schnell löschen konnte. Zur Brandzeit befanden sich sowohl Kinder als auch Mitarbeiter in dem Objekt. Alle Personen konnten unverletzt evakuiert und in benachbarten Gebäuden untergebracht werden. Eine genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen. Nachdem die Kita gründlich gelüftet wurde, konnte sie wieder in Betrieb genommen werden. (DS)

