Landespolizeiinspektion Erfurt

LPI-EF: Tiefstehende Sonne führt zu Verkehrsunfall

Landkreis Sömmerda (ots)

Vermutlich aufgrund der tiefstehenden Sonne kam es gestern Morgen im Landkreis Sömmerda zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden. Eine 37-jährige Honda-Fahrerin fuhr gegen 07:45 Uhr auf der Landstraße von Lossa nach Rastenberg. Als sie die Bundesstraße 176 überqueren wollte, übersah sie eine aus Richtung Rothenberga kommende 51-jährige Volvo-Fahrerin. In der weiteren Folge kam es zur Kollision. Dabei wurde die 51-Jährige sowie ihre 8-jährige Beifahrerin verletzt. Beide mussten zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An den Autos entstand ein Schaden von über 25.000 Euro. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen. (DS)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Erfurt, übermittelt durch news aktuell