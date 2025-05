Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer gestürzt - Pressemitteilung Nr. 3

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6034025 // https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6034066), erlitt ein 20-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall schwere Verletzungen.

Er war am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr auf der L 534 von Heidelberg-Ziegelhausen in Richtung Neckargemünd unterwegs, als er bei einem Überholvorgang, Höhe der Einmündung "In der Neckarhelle" die Kontrolle über seine Yamaha verlor. In der weiteren Folge stürzte der Motorradfahrer mit seiner Maschine zu Boden und kollidierte mit einer Leitplanke. Der 20-Jährige wurde noch vor Ort medizinisch versorgt und mit schweren Verletzungen durch eingesetzte Rettungskräfte in ein Krankenhaus gebracht.

Sein Zweirad war nicht mehr fahrbereit. Die Höhe des entstandenen Sachschadens liegt bei 10.000 Euro.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Unfallermittlungen aufgenommen. Für die Rekonstruktion des Unfalls wurde ein Gutachter zur Unfallstelle hinzugezogen, der das Zweirad in Verwahrung nahm.

Für die Dauer der Rettungsmaßnahme sowie der Unfallaufnahme musste der Bereich gesperrt werden. Der Fahrzeugverkehr wurde umgeleitet. Es kam zeitweise zu Verkehrsbeeinträchtigungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell