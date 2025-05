Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Motorradfahrer nach alleinbeteiligtem Unfall schwer verletzt

Heidelberg (ots)

Am Mittwochabend um 21:50 Uhr befuhr ein 22 Jahre alter Motorradfahrer den Königsstuhlweg in Fahrtrichtung Kraussteinweg. Aus bislang unbekannten Gründen geriet der Fahrer in einer Rechtskurve mit seinem Motorrad ins Schleudern. In der Folge kam der 22-Jährige nach links von der Fahrbahn ab, fuhr mehrere Meter durch Gestrüpp und prallte gegen einen Baum. Durch den Rettungsdienst wurde der junge Mann nach der ersten medizinischen Versorgung vor Ort mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Das Motorrad musste abgeschleppt werden. An diesem entstand ein Sachschaden von etwa 4000 Euro.

Die weiteren erforderlichen Ermittlungen, insbesondere zur Unfallursache, werden durch den Verkehrsdienst Heidelberg geführt.

