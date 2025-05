POL-MA: St. Leon-Rot, A 6/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall zwischen Sattelzug und Pkw

Heidelberg (ots) - Am Mittwochmittag gegen 13:30 Uhr ereignete sich in der Straße "In der Neckarhelle" ein Unfall, bei dem ein Motorradfahrer gestürzt ist und sich dabei verletzt hat. Derzeit befinden sich Polizei und Rettungskräfte im Einsatz. Nähere Informationen liegen derzeit noch nicht vor. Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Mannheim Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit Celina-Marie Petersen Telefon: 0621 ...

