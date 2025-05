POL-MA: Mannheim: Bargeld mit Waffe erpresst - Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) - Wie bereits am 14. April 2025 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6013079), flüchtete am frühen Sonntagmorgen, 13. April 2025 ein Unbekannter in Mannheim vor einer Polizeikontrolle. Das Fahrzeug war einer Polizeistreife gegen 1.55 Uhr in der Ackerstraße im Stadtteil ...

