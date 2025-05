Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Autofahrer flüchtet vor Polizeikontrolle - Erneuter Aufruf nach Zeugen und Geschädigten

Mannheim (ots)

Wie bereits am 14. April 2025 berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6013079), flüchtete am frühen Sonntagmorgen, 13. April 2025 ein Unbekannter in Mannheim vor einer Polizeikontrolle.

Das Fahrzeug war einer Polizeistreife gegen 1.55 Uhr in der Ackerstraße im Stadtteil Neckarstadt aufgefallen und sollte kontrolliert werden. Nachdem die Beamten deutliche Anhalteaufforderungen mit Blaulicht und Leuchtschrift gegeben hatten, beschleunigte der Fahrer sein Fahrzeug und raste mit nicht angepasster Geschwindigkeit davon. Er wurde von mehreren Streifenwagen durch zahlreiche Straßenzüge der Neckarstadt-West verfolgt, bis der Opel schließlich auf die Untermühlaustraße stadtauswärts einbog. Hier nahm er einem bislang unbekannten Fahrzeugführer die Vorfahrt, sodass dieser sein Auto stark bis zum Stillstand abbremsen musste, um einen Zusammenstoß mit dem einbiegenden Opel zu vermeiden.

Anschließend wurde der Flüchtende, der mit einem schwarzen Opel mit MA-Kennzeichen unterwegs war, über die B 44 bis zum Ortsausgang von Lampertheim verfolgt, wo die weitere Verfolgung schließlich abgebrochen wurde.

Die weiteren Ermittlungen des Polizeireviers Mannheim-Sandhofen dauern an.

Der Verkehrsteilnehmer, der in der Untermühlaustraße, in Höhe der Mittelstraße, stark bremsen musste, sowie weitere Geschädigte, die durch die Fahrweise des Flüchtenden gefährdet worden waren, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621/77769-0 beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell