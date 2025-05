POL-MA: Sandhausen/Rhein-Neckar-Kreis: Mutwillige Beschädigungen am Auto - Zeugen gesucht

Dossenheim/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) - Am Dienstag gegen 17:35 Uhr fuhr eine 77-jährige Opel-Fahrerin in der Bahnhofsstraße aus bislang unbekannten Gründen gegen einen Stromkasten. Ersten Ermittlungen zur Folge fuhr die Opel-Fahrerin zunächst, aus bisher unbekannten Ursache, an den Fahrbahnrand, um dann plötzlich stark zu beschleunigen. Hierbei kam der Pkw nach ...

