Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Fahrzeugbrand in der Dehmelstraße - Polizei sucht Zeugen

Rostock (ots)

Heute Nacht, am 17. März 2025, kam es gegen 03:45 Uhr in der Dehmelstraße im Stadtteil Stadtmitte in Rostock zu einem Fahrzeugbrand. Ein BMW wurde durch bislang unbekannte Täter in Brand gesetzt und geriet in Vollbrand. Aufgrund der starken Wärmeentwicklung wurde auch ein neben dem BMW abgestellter Skoda beschädigt. Der entstandene Sachschaden wird bisher auf 20.000 Euro geschätzt.

Ein Brandursachenermittler kam am heutigen Tag vor Ort zum Einsatz und konnte einen technischen Defekt als Brandursache ausschließen. Die Polizeiinspektion Rostock ermittelt nun wegen des Verdachts der Brandstiftung gemäß § 306 StGB.

Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe: Wer hat in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Dehmelstraße beobachtet? Wer kann Hinweise zu möglichen Tätern oder ungewöhnlichen Vorkommnissen im Umfeld des Brandortes geben?

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0381 4916-1616, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder über die Onlinwache der Polizei Macklenburg-Vorpommern zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell