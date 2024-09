Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Zwei Unfälle mit verletzten Radfahrern

Speyer (ots)

Unfall 1:

Kurz nach 11 Uhr, am Montagvormittag, überholte ein 71-jähriger PKW-Fahrer in der Gilgenstraße eine 71-jährige Radfahrerin. Beide Verkehrsteilnehmer fuhren in Richtung der Bahnhofstraße. Beim Vorbeifahren touchierte der PKW mit dem Außenspiegel leicht das Fahrrad, wodurch die 71-Jährige stürzte und sich leicht verletzte. Die Frau wurde anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Unfall 2:

Am Montagnachmittag, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein 61-jähriger PKW-Fahrer vom Gelände einer Tankstelle in der Franz-Kirrmeier-Straße in den fließenden Verkehr ein, hierbei übersah er eine bevorrechtigte, auf dem kreuzenden Radweg fahrende 70-jährige Fahrradfahrerin. Durch den Zusammenstoß stürzte die Fahrradfahrerin auf die Fahrbahn und verletzte sich dabei schwer. Sie wurde vor Ort vom Rettungsdienst behandelt und anschließend in ein Krankenhaus verbracht. Zur Unfallaufnahme musste die Franz-Kirrmeier-Straße für ca. 20 min komplett gesperrt werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

