Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unbekannter beschädigt Toilettenhäuschen durch Brandlegung - Zeugen gesucht

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter zündete am frühen Mittwochmorgen kurz nach 0 Uhr ein mobiles Toilettenhäuschen an der Kreuzung Kleinfeldstraße/Augartenstraße an. Durch den Brand wurde die Sanitäreinrichtung komplett zerstört. Ein daneben parkendes Auto sowie eine Plane einer angrenzenden Baustelle wurden durch das Feuer ebenfalls beschädigt. Die Höhe des Sachschadens wird noch im Rahmen der Ermittlungen wegen Sachbeschädigung durch Brandlegung des Polizeireviers Mannheim-Oststadt beziffert. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter Tel.: 0621/174-3310 zu melden.

